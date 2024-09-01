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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1775 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1775 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1775 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1775 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4200 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Мексика 4 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Мексика 4 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Мексика 4 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Мексика 4 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Heritage - September 9, 2019
Мексика 4 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Heritage - May 31, 2009
Мексика 4 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность XF40 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1775 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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