Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1775 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1775 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4200 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (4)
- Cayón (1)
- Heritage (3)
- Monedalia.es (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск