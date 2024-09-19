Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1771 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1771
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1771 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 485 проданному на аукционе Jesús Vico за 740 EUR. Торги состоялись 13 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность F15 NGC
Цена
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Где продать?
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