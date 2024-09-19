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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1771 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1771 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1771 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1771
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1771 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 485 проданному на аукционе Jesús Vico за 740 EUR. Торги состоялись 13 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Мексика 1 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность F
Цена
397 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Мексика 1 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 1 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 1 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Heritage - May 7, 2020
Мексика 1 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Heritage - May 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность F15 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1771 Mo MF на аукционе Jesús Vico - June 13, 2013
Продавец Jesús Vico
Дата 13 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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