Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1769 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1769 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1769 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1769
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1769 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 766 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 8500 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Heritage (2)
  • MDC Monaco (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (2)
Мексика 8 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
6803 $
Цена в валюте аукциона 6300 EUR
Мексика 8 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
9844 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Мексика 8 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Heritage - April 29, 2019
Мексика 8 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1769 Mo MF на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Мексика 8 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Stack's - January 12, 2010
Мексика 8 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Карла III Монеты Мексики 1769 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск