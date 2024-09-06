Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1769 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1769
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1769 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 766 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 8500 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
6803 $
Цена в валюте аукциона 6300 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
9844 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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