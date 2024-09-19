Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1775 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1775 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22221 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6500 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 14 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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