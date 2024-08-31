Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1785 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1785 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22225 проданному на аукционе Stack's Bowers за 950 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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