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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1785 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1785 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1785 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1785 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22225 проданному на аукционе Stack's Bowers за 950 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Мексика 1 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Мексика 1 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Мексика 1 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - March 25, 2021
Мексика 1 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - March 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 1 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - January 4, 2018
Мексика 1 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - January 4, 2018
Продавец Heritage
Дата 4 января 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1785 Mo FM на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
Мексика 1 эскудо 1785 Mo FM на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
Мексика 1 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - January 7, 2008
Мексика 1 эскудо 1785 Mo FM на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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