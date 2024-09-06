Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1778 года Mo FF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1778 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 10000 USD. Торги состоялись 6 ноября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец CNG
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Heritage
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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