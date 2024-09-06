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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1778 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1778 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1778 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1778 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 10000 USD. Торги состоялись 6 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1730 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
2213 $
Цена в валюте аукциона 2050 EUR
Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе CNG - February 22, 2023
Продавец CNG
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Heritage - June 25, 2020
Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Heritage - June 25, 2020
Продавец Heritage
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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