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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1778 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1778 Mo FF
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
4 эскудо 1778 Mo FF
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1778 Mo FF
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1778 Mo FF
Средняя цена 880 $
Продажи
0 4
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