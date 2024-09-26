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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1778 года Mo FF (Мексика, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1778 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2100 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
2250 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Мексика 1 эскудо 1778 Mo FF на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Мексика 1 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 1 эскудо 1778 Mo FF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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