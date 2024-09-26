Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1778 года Mo FF (Мексика, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1778 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2100 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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