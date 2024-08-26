Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1769 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1769
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1769 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31147 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1116 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Где продать?
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