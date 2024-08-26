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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1769 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1769 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1769 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1769
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1769 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31147 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1116 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rio de la Plata (1)
Мексика 1 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Мексика 1 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
557 $
Цена в валюте аукциона 520 EUR
Мексика 1 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1769 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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