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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1786 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1786 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1786 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1786 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31166 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Heritage (2)
  • ibercoin (1)
  • Sedwick (1)
Мексика 1 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Мексика 1 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Мексика 1 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 1 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1786 Mo FM на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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