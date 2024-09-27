Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1786 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1786 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31166 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- Heritage (2)
- ibercoin (1)
- Sedwick (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск