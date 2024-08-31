Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1774 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1774 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 34125 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3840 $
Цена в валюте аукциона 3840 USD
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 3 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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