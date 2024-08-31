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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1774 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1774 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1774 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1774 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 34125 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3840 $
Цена в валюте аукциона 3840 USD
Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - January 7, 2021
Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - January 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Felzmann - July 3, 2019
Продавец Felzmann
Дата 3 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - January 16, 2019
Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Stack's - August 16, 2018
Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность MS60 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Sedwick - November 6, 2017
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность MS60 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - October 15, 2015
Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - October 15, 2015
Продавец Heritage
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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