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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1774 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1774 Mo FM
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
4 эскудо 1774 Mo FM
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 эскудо 1774 Mo FM
Средняя цена 610 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1774 Mo FM
Средняя цена 400 $
Продажи
0 9
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