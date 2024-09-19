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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1774 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1774 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1774 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Daniel Frank Sedwick

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1774 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31153 проданному на аукционе Heritage Auctions за 881 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
  • Sedwick (1)
  • Stack's (1)
Мексика 1 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
427 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Мексика 1 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Briggs & Bustos - March 8, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность VF
Цена
563 $
Цена в валюте аукциона 9500 MXN
Мексика 1 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1774 Mo FM на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - August 16, 2018
Мексика 1 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - August 16, 2018
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2018
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
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Мексика 1 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность F12 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - June 26, 2014
Мексика 1 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - June 26, 2014
Продавец Heritage
Дата 26 июня 2014
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Stack's - November 6, 2010
Мексика 1 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Stack's - November 6, 2010
Продавец Stack's
Дата 6 ноября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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