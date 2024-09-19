Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1774 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Daniel Frank Sedwick
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1774 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31153 проданному на аукционе Heritage Auctions за 881 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность VF
Цена
563 $
Цена в валюте аукциона 9500 MXN
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2018
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность F12 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 июня 2014
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Где продать?
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