Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1774 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1774 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31186 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Где продать?
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