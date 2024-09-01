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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1774 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1774 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1774 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1774 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31186 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
386 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Мексика 2 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Мексика 2 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Мексика 2 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - January 14, 2015
Мексика 2 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VG10 NGC
Цена
******
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Мексика 2 эскудо 1774 Mo FM на аукционе Jesús Vico - June 7, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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