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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1770 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1770 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1770 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1770
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1770 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 24405 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Morton & Eden (1)
Мексика 1 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
547 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Мексика 1 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF20 NGC
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 447 USD
Мексика 1 эскудо 1770 Mo MF на аукционе CNG - May 14, 2014
Продавец CNG
Дата 14 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Heritage - April 23, 2013
Мексика 1 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - January 30, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Heritage - September 11, 2012
Мексика 1 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Мексика 1 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Мексика 1 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Мексика 1 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2011
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Мексика 1 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Leu - October 30, 2009
Продавец Leu
Дата 30 октября 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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