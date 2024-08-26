Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1770 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1770
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1770 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 24405 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF20 NGC
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 447 USD
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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