Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1773 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1773 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1773 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1773 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21066 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5500 USD. Торги состоялись 16 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (25)
  • Briggs & Bustos (1)
  • Cayón (12)
  • DNW (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (12)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (2)
  • Soler y Llach (3)
  • Stack's (4)
  • Tauler & Fau (3)
  • UBS (2)
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - July 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2563 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Stack's - January 14, 2024
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Briggs & Bustos - September 8, 2023
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Stack's - January 16, 2021
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Мексика 8 эскудо 1773 Mo FM на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность XF45 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Карла III Монеты Мексики 1773 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск