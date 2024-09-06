Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1773 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1773 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21066 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5500 USD. Торги состоялись 16 января 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU50 PCGS
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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