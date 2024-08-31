Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1764 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1764
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1764 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 51386 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 15 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
10000 $
Цена в валюте аукциона 10000 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
9118 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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