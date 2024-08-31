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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1764 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1764 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1764 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1764
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1764 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 51386 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 15 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Мексика 8 эскудо 1764 Mo MF на аукционе Stack's - August 16, 2023
Мексика 8 эскудо 1764 Mo MF на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
10000 $
Цена в валюте аукциона 10000 USD
Мексика 8 эскудо 1764 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
9118 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Мексика 8 эскудо 1764 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1764 Mo MF на аукционе Jesús Vico - June 7, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2012
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1764 Mo MF на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1764 Mo MF на аукционе Soler y Llach - May 7, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 7 мая 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1764 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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