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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1777 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1777 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1777 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1777 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32189 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Heritage - March 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Boule - April 20, 2023
Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Aurea - October 6, 2022
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Heritage - April 27, 2020
Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Jesús Vico - January 23, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Stack's - October 4, 2017
Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Stack's - October 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1777 Mo FM на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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