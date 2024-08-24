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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1787 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1787 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1787 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1787 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 53129 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4800 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (3)
Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1976 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1833 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Stack's - January 14, 2024
Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF40 ICG
Цена
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Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Briggs & Bustos - September 9, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1787 Mo FM на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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