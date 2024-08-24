Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1787 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1787 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 53129 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4800 USD. Торги состоялись 13 января 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS61 PCGS
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
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Дата 18 апреля 2023
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
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Дата 17 октября 2022
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF40 ICG
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
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Дата 19 ноября 2020
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
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