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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1772 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1772 Mo FM
Средняя цена 2600 $
Продажи
1 111
Аверс
Реверс
4 эскудо 1772 Mo FM
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 эскудо 1772 Mo FM
Средняя цена 720 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 эскудо 1772 Mo MF
Средняя цена 410 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 эскудо 1772 Mo FM
Средняя цена 330 $
Продажи
0 14
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