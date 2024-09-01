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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1772 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1772 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1772 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1772 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22224 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1100 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
Мексика 2 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
407 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Мексика 2 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 2 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Мексика 2 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Мексика 2 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1772 Mo FM на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1772 Mo FM на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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