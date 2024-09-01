Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1772 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1772 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22224 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1100 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- UBS (1)
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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