Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1772 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1772 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32675 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13800 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1899 $
Цена в валюте аукциона 300000 JPY
Продавец Aurora Numismatica
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3890 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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