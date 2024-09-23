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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1772 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1772 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1772 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1772 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32675 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13800 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1899 $
Цена в валюте аукциона 300000 JPY
Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Aurora Numismatica - March 1, 2024
Продавец Aurora Numismatica
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3890 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Stack's - February 29, 2024
Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Heritage - January 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Stack's - August 18, 2023
Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Stack's - August 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Heritage - July 6, 2023
Продавец Heritage
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Heritage - March 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Cayón - December 22, 2022
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Stack's - November 16, 2022
Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Briggs & Bustos - September 9, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Roxbury’s - July 23, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 23 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где купить?
Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 8 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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