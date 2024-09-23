Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1772 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1772 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе Cayón Subastas за 800 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Где продать?
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