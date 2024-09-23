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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1772 года Mo MF (Мексика, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1772 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе Cayón Subastas за 800 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Heritage - March 7, 2024
Продавец Heritage
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Heritage - November 6, 2014
Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Heritage - November 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Heritage - January 16, 2014
Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1772 Mo MF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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