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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1772 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1772 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1772 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1772 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62565 проданному на аукционе Heritage Auctions за 750 USD. Торги состоялись 7 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (2)
  • Heritage (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Rio de la Plata (2)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (1)
  • Tennants Auctioneers (1)
Мексика 1 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Мексика 1 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность F
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Мексика 1 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Tennants Auctioneers - February 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 февраля 2023
Сохранность F
Цена
******
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Heritage - July 8, 2021
Мексика 1 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Heritage - July 8, 2021
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo FM на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Jesús Vico - November 7, 2013
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - September 25, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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