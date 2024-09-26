Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1772 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1772 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1772 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1772 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2089 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6750 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • Heritage (3)
  • HERVERA (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Numisor (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Мексика 4 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
972 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Мексика 4 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
686 $
Цена в валюте аукциона 640 EUR
Мексика 4 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 4 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Heritage - April 29, 2019
Мексика 4 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Heritage - January 16, 2019
Мексика 4 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Numisor - October 19, 2018
Продавец Numisor
Дата 19 октября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Jean ELSEN - June 8, 2018
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Jesús Vico - March 1, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1772 Mo FM на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1772 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Карла III Монеты Мексики 1772 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск