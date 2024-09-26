Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1772 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1772 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2089 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6750 USD. Торги состоялись 15 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
972 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 19 октября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 8 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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