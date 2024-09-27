Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1781 года Mo FF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1781 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31656 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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