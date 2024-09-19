Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1764 года Mo MM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1764
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1764 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31144 проданному на аукционе Heritage Auctions за 705 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
498 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность F12 NGC
Цена
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