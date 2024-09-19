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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1764 года Mo MM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1764 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1764 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1764
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1764 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31144 проданному на аукционе Heritage Auctions за 705 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1764 Mo MM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Мексика 1 эскудо 1764 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
498 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Мексика 1 эскудо 1764 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1764 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность F12 NGC
Цена
******
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Мексика 1 эскудо 1764 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1764 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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