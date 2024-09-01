Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1782 года Mo FF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1782 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21512 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5463 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Heritage (2)
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1880 $
Цена в валюте аукциона 1880 USD
Где продать?
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