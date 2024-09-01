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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1782 года Mo FF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1782 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1782 года Mo FF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1782 года со знаком Mo FF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21512 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5463 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1880 $
Цена в валюте аукциона 1880 USD
Мексика 4 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
1503 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Мексика 4 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Heritage - August 16, 2010
Мексика 4 эскудо 1782 Mo FF на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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