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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1770 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1770 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1770 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1770
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1770 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31242 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32900 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
3325 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
2280 $
Цена в валюте аукциона 2280 USD
Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Heritage - January 7, 2019
Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе ibercoin - December 4, 2018
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе ibercoin - September 26, 2012
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1770 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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