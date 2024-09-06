Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1770 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1770
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1770 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31242 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32900 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
3325 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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