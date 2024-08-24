Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1800 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1800 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3197 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5750 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
1706 $
Цена в валюте аукциона 2600 AUD
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1006 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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