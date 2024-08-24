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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1800 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1800 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1800 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1800 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3197 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5750 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
1706 $
Цена в валюте аукциона 2600 AUD
Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1006 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - March 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 31, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - March 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - February 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе CoinsNB - September 10, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2022
Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2022
Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - June 24, 2021
Мексика 8 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - June 24, 2021
Продавец Heritage
Дата 24 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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