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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1806 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1806 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1806 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (209)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1806 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 25039 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8050 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2136 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1778 $
Цена в валюте аукциона 7200 PLN
Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - July 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - July 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
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Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе GINZA - October 10, 2022
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где купить?
Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - August 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону
Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
К аукциону
Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Мексика 8 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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