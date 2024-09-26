Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1806 года Mo TH (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1806
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (209)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1806 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 25039 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8050 USD. Торги состоялись 2 января 2011.
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