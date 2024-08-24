Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1806 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1806 Mo TH
Средняя цена 2400 $
Продажи
3 209
Аверс
Реверс
4 эскудо 1806 Mo TH
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 эскудо 1806 Mo TH
Средняя цена 670 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 эскудо 1806 Mo TH
Средняя цена 310 $
Продажи
0 25
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск