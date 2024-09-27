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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1806 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1806 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1806 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1806 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5287 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2575 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Мексика 4 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Briggs & Bustos - September 8, 2023
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1081 $
Цена в валюте аукциона 19000 MXN
Мексика 4 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
1380 $
Цена в валюте аукциона 1380 USD
Мексика 4 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Мексика 4 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Tauler & Fau - November 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - September 18, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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