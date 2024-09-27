Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1806 года Mo TH (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1806
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1806 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5287 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2575 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1081 $
Цена в валюте аукциона 19000 MXN
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
1380 $
Цена в валюте аукциона 1380 USD
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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