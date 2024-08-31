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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1806 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1806 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1806 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1806 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1050 EUR. Торги состоялись 29 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Мексика 2 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 2 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
574 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Мексика 2 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Stack's - November 1, 2023
Мексика 2 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Stack's - November 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Мексика 2 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 2 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 2 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - April 19, 2016
Мексика 2 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - January 14, 2015
Мексика 2 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1806 Mo TH на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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