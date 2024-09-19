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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1806 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1806 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1806 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1806 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 756 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (3)
  • UBS (1)
Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1032 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Briggs & Bustos - March 8, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 1, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Jesús Vico - January 23, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - September 9, 2019
Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
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Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1806 Mo TH на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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