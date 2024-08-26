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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1805 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1805 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1805 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (230)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1805 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21067 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 16 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - July 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1922 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - July 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - March 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Stack's - January 19, 2023
Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Cayón - November 30, 2022
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону
Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Stack's - August 18, 2024
Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Stack's - August 18, 2024
Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Stack's - August 18, 2024
Мексика 8 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU53 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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