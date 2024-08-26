Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1805 года Mo TH (Мексика, Карл IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (230)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1805 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21067 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 16 января 2021.
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