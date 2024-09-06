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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1805 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1805 Mo TH
Средняя цена 2100 $
Продажи
2 230
Аверс
Реверс
4 эскудо 1805 Mo TH
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 эскудо 1805 Mo TH
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 эскудо 1805 Mo TH
Средняя цена 1100 $
Продажи
1 12
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