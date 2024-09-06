Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1805 года Mo TH (Мексика, Карл IV)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1805 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31282 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6169 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1422 $
Цена в валюте аукциона 24000 MXN
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 июля 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
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