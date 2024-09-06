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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1805 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1805 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1805 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1805 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31282 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6169 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Briggs & Bustos - March 8, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1422 $
Цена в валюте аукциона 24000 MXN
Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе ibercoin - June 5, 2019
Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - February 4, 2016
Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - February 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - September 10, 2014
Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Stack's - July 19, 2007
Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Stack's - July 19, 2007
Продавец Stack's
Дата 19 июля 2007
Сохранность XF
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Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где купить?
Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 1 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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