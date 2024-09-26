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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1805 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1805 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1805 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1805 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31303 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Мексика 2 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - December 2, 2021
Продавец Heritage
Дата 2 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Мексика 2 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - April 10, 2017
Мексика 2 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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