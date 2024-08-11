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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1805 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1805 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1805 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1805 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 2700 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2456 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - November 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
2520 $
Цена в валюте аукциона 2520 USD
Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Stephen Album - January 22, 2017
Продавец Stephen Album
Дата 22 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Stephen Album - May 21, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - August 16, 2010
Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность XF45 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - January 7, 2008
Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность XF40 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1805 Mo TH на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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