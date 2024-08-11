Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1805 года Mo TH (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1805 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 2700 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
2520 $
Цена в валюте аукциона 2520 USD
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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