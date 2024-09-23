Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1802 года Mo FT (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1802 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31178 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5288 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3555 $
Цена в валюте аукциона 60000 MXN
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 20 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 августа 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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