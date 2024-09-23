Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1802 года Mo FT (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1802 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1802 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1802 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31178 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5288 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • Aureo & Calicó (27)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Bolaffi (1)
  • Briggs & Bustos (1)
  • Cayón (17)
  • CNG (1)
  • DNW (2)
  • Heritage (19)
  • Herrero (3)
  • HERVERA (6)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (10)
  • Künker (1)
  • Leu (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Morton & Eden (1)
  • New York Sale (1)
  • Numisor (3)
  • Oslo Myntgalleri (2)
  • Palombo (2)
  • Rauch (1)
  • Sedwick (4)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (11)
  • Stack's (8)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (3)
  • UBS (3)
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Stack's - May 17, 2024
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Stack's - May 17, 2024
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Briggs & Bustos - March 8, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3555 $
Цена в валюте аукциона 60000 MXN
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Oslo Myntgalleri - November 20, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 20 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - August 18, 2022
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - August 20, 2021
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Мексика 8 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Карла IV Монеты Мексики 1802 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск