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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1802 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1802 Mo FT
Средняя цена 2100 $
Продажи
1 135
Аверс
Реверс
4 эскудо 1802 Mo FT
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 эскудо 1802 Mo FT
Средняя цена 810 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 эскудо 1802 Mo FT
Средняя цена 490 $
Продажи
0 16
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