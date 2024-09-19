Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1802 года Mo FT (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1802 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 12 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 17 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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