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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1802 года Mo FT (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1802 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1802 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1802 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 12 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - October 17, 2020
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 17 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Jesús Vico - March 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - September 11, 2018
Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - September 11, 2018
Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - April 23, 2013
Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Stack's - June 20, 2010
Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Stack's - June 20, 2010
Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность AU
Цена
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Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена
Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Goldberg - May 30, 2001
Мексика 1 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Goldberg - May 30, 2001
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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