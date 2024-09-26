Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1802 года Mo FT (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1802 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31321 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9988 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
1350 $
Цена в валюте аукциона 1350 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
1126 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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