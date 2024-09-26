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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1802 года Mo FT (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1802 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1802 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1802 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31321 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9988 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
1350 $
Цена в валюте аукциона 1350 USD
Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
1126 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - September 9, 2019
Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - April 29, 2019
Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - January 14, 2015
Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - January 6, 2014
Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - October 1, 2013
Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - January 8, 2007
Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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