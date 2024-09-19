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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1802 года Mo FT (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1802 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1802 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1802 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1312 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1728 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Stack's - November 1, 2023
Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Stack's - November 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 380 USD
Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - September 11, 2018
Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - September 22, 2015
Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1802 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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