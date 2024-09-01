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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1795 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1795 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1795 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1795 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31337 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4465 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1799 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Heritage - July 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Status International - June 7, 2024
Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Heritage - June 2, 2022
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Numisor - May 11, 2021
Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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