Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1795 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1795
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1795 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31337 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4465 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
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Дата 17 мая 2024
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Дата 30 ноября 2023
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Дата 19 ноября 2023
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Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 2 июня 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
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Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 NGC
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Дата 19 января 2022
Сохранность AU58 NGC
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Дата 22 октября 2020
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