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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1795 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1795 Mo FM
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
4 эскудо 1795 Mo FM
Средняя цена 490 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 эскудо 1795 Mo FM
Средняя цена 270 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1795 Mo FM
Средняя цена 440 $
Продажи
0 10
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