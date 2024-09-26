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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1795 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1795 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1795 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1795 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31313 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (3)
  • Teutoburger (1)
Мексика 4 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
787 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Мексика 4 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
823 $
Цена в валюте аукциона 823 USD
Мексика 4 эскудо 1795 Mo FM на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Мексика 4 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Мексика 4 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Stack's - December 14, 2006
Мексика 4 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Stack's - December 14, 2006
Продавец Stack's
Дата 14 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Stack's - March 10, 2006
Мексика 4 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Stack's - March 10, 2006
Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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