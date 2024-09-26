Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1795 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1795
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1795 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31313 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Teutoburger (1)
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
823 $
Цена в валюте аукциона 823 USD
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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