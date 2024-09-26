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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1795 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1795 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1795 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1795 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 950 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Мексика 1 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
1016 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Мексика 1 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Мексика 1 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1795 Mo FM на аукционе HERVERA - July 3, 2012
Продавец HERVERA
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Soler y Llach - July 2, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 2 июля 2012
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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