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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1795 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1795 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1795 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1795 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 61293 проданному на аукционе Heritage Auctions за 423 USD. Торги состоялись 6 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (3)
Мексика 2 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Heritage - October 6, 2016
Мексика 2 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Heritage - October 6, 2016
Продавец Heritage
Дата 6 октября 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
423 $
Цена в валюте аукциона 423 USD
Мексика 2 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Heritage - June 9, 2016
Мексика 2 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Heritage - June 9, 2016
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Мексика 2 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1795 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 376 USD

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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